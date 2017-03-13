Halo Wars 2, Windows 10 PC ve Xbox One konsolunda oynanabilen gerçek zamanlı strateji oyunu. Oyunu satın alıp almamakta kararsızsanız ücretsiz demo sürümünü indirerek kararınızı verebilirsiniz. Windows platformu için yayınlanan demo sürüm, 16 GB boyutunda ve 4K çözünürlüğe kadar destek sunuyor.

Microsoft Studios’un bilim kurgu temalı strateji oyunu Halo Wars 2’nin demo sürümünde co-op çevrimiçi (iki oyuncu) ve çoklu oyuncu desteği (2 ile 6 oyuncu) bulunmakta. Tekli oyuncu modunda oynamayı seçtiğinizde Spartans, Warthogs ve diğer bilindik Halo savaş kuvvetlerine öncülük ettiğiniz, görev bazlı bölümleri oynuyorsunuz. Yeni mod olarak Blitz Firefight eklenmiş. Hızlı oynanış sevenlere yönelik hazırlanan bu modda yapay zeka kontrollü düşman saldırılarını durdurmak için araç ve birlik üreterek ilerliyorsunuz.

Xbox Play Anywhere desteği ile tek satın alımla Windows PC ve Xbox One oyun konsolunda oynanabilen Halo Wars 2, sadece Windows 10 PC’de çalışıyor. Önerilen sistem gereksinimleri de şöyle: