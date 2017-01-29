GunFleet oyunculara 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı döneminde kullanılan savaş gemilerine ve denizaltılarına komuta etme imkanı veren MMO türünde bir savaş oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan GunFleet'te oyunculara tarihi savaşlara katılabilme şansı verilmekte. Oyunda kendi filomuzu kuruyoruz ve diğer oyuncuların filolarına karşı savaşabiliyoruz. Oyunda 40'tan fazla gemi seçeneğine sahibiz. Bu gemiler arasında hücum botları, denizaltılar, bombardıman gemileri ve zırhlı nakliye gemileri gibi gemi seçenekleri yer almakta. Farklı gemi sınıfları farklı savaş dinamikleri anlamına geliyor. Kimi gemiler hızlı hareket edebiliyor ve manevra kabiliyetiyle düşman ateşinden kaçabiliyor. Kimi gemiler de yavaş olmalarına rağmen kalın zırhları sayesinde düşman ateşine karşı ayakta durabiliyor.

GunFleet'te gemilerimizi farklı silahlarla kuşatabiliyorsunuz. Roket atarlar, ağır makinalı silahlar, torpedolar ve mayınlar kullanabileceğimiz silah seçenekleri arasında yer alıyor. Oyunda seçebileceğimiz ülkeler ise Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya. Bu ülkelere özel gemiler ile dünyanın 15 farklı noktasındaki arenalarda çarpışabiliyoruz.

GunFleet içinde farklı oyun modları da bulunmakta. Oyuna gelecek güncellemelerde daha fazla ülkenin, gemilerin, turnuva ve klan sisteminin, yeni oyun modlarının, silah ve ekipman seçeneklerinin eklenmesi de planlanıyor.

GunFleet'in grafikleri göze hoş görünüyor. Buna rağmen oyun makul minimum sistem gereksinimlerine sahip. GunFleet minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- x86 altyapısını destekleyen 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9.0c desteğine ve 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı