Greenwood the Last Ritual ilginç senaryosuyla dikkat çeken bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Bir Vatikan temsilcilsinin yerine geçtiğimiz bu şeytan çıkarma oyunu bize alternatif bir Orta Çağ senaryosu sunuyor. Oyunun geçtiği dönemden 5 asır öncesinde insaoğlu şeytan ve emrindeki hizmetkarlarıyla savaşmış, bu savaşı kazandıktan sonra büyülü bir bariyer oluşturarak iblisleri dünyadan uzaklaştırmıştır. Bu savaşın unutulmaya başlamsından sonra Engizisyon güçlerinin başında olan paladinler efsaneye dönüşüyorlar ve kilisenin de başına geliyorlar.

Greenwood Valley adlı bir vadi, Avrupa'nın merkezinden uzakta ve yüksek bir konumda olan bir vadidir. Kendi halindeki bu bölgenin kaderi bir gün ülkenin kontesinin beklenmedik bir şekilde hasta düşmesiyle değişiyor. Kontesin tedavisi sırasında bilinmeyen bir iblis tarafından ele geçirildiği ortaya çıkıyor ve Vatikan bölgeye üst düzey bir yetkilisini göndererek kontesi kurtarmaya çalışıyor. Fakat bu şeytan çıkarma ayini başarısızlıkla sonuçlanıyor ve bu lanet ve delilik bütün vadiye yayılıyor. Biz oyuna işler çığrından çıktıktan sonra dahil oluyoruz ve vadinin üzerindeki laneti kaldırmaya çalışıyoruz.

Greenwood the Last Ritual izometrik kamera açısıyla oynanan bir macera oyunu. Oyunda bir yandan bulmacaları çözmeye çalışırken bir yandan da hayatta kalmaya ve akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Bulmacaları çözmek için büyülü pentagramları kullanmamız gerekli. Kapıları açmak için farklı çerçeveleri ve şekilleri birleştirerek özel pentagramlar oluşturuyoruz. Bunun yanısıra özel ayinler de yapmamız gerekiyor. Bu iş için de farklı eşyaların yerini keşfedip bu eşyaları bir araya toplamamız gerekiyor.

Greenwood the Last Ritual tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Işık yansımaları göze hoş görünmekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.6 GHz Intel Core 2 Quad işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 8750 ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- DirectX 11