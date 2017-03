Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons çok oyunculu bir MMORPG'ye dönüştürülmesi planlanan bir rol yapma oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir sandbox oyunu olan Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons, aslında Gods and Nemesis: Leviathan Seed adlı kitapta anlatılan fantastik dünyaya bizi konuk ediyor. Bu garip dünyada geçen maceramızda ilk önce oyunun hikayesini keşfedecek ve maceramızı başlatacağız. Daha sonradan oyuna ek içerikler eklenecek ve Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons bir açık dünya tabanlı online hayatta kalma oyununa dönüştürülecek.

Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons'un oynayacağınız bu ilk bölümü yaklaşık 1 saatlik bir macera sunuyor. Oyunun hikayesinde oldukça garip olan, ucube yaratıkların hüküm sürdüğü asimetrik bir dünyaya onuk oluyoruz. Bu dünyada zindanları ziyaret edebiliyor, çevreyi keşfedebiliyor, kendi eşyalarımızı inşa ederek hayatta kalabiliyoruz.

Gods and Nemesis: of Ghosts from Dragons çok yüksek grafik kalitesine sahip olan bir oyun değil. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.7 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 4 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme