goalunited PRO eğer futbolu seviyorsanız ve yöneticilik yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun oynamak istiyorsanız hoşunuza gidebilecek bir menajerlik oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir menajerlik oyunu olan goalunited PRO'da oyuncular kendi futbol takımlarının başına geçerek online liflerde şampiyonluk ve kupa için mücadele ediyorlar. goalunited PRO'da sadece takımımızı kurup maçlara çıkmıyoruz. Maçlarda takımımızın hangi taktikleri izleyeceğini, hangi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkacağını ve oyuncu değişikliklerini biz kontrol ediyoruz.

goalunited PRO içinde bir yönetici olarka geniş sorumluluklara sahipsiniz. Takımınızın başarılı olması için gerekli finansal kaynağı sağlamanız gerekiyor. Bu iş için sponsorlukları yönetiyor, takımınızda çalışan ekibi yönetiyor, finansal ilişkilerinizi düzene sokuyorsunuz. Trasnferler yaparak takımınıza yıldız oyuncular kazandırmanız büyük önem taşıyor.

Takımınındaki oyuncuların formda kalabilmesi için özel antrenman programları hazırlamanıza izin veriliyor. Oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olması goalunited PRO'nun eski bilgisayarlarınızda da rahatça çalışacağı anlamına geliyor.

goalunited PRO sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 işletim sistemi

- 2.33 GHz x86 tabanlı işlemci veya 1.66 GHz Intel Atom işlemci

- 512 MB RAM

- DirectX 9.0

- 100 MB boşi depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



