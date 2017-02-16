Gangstar New Orleans (Gameloft oyunu), GTA benzeri oyunlar arasında açık ara en kalitelisi. Gerek grafikleri ve sesleri, gerek oynanış dinamikleri gerekse de atmosferiyle PC platformunda en iyi açık dünya oyunu. GTA’yı kaldıran donanıma sahip bir PC’niz yoksa aynı konseptte hazırlanan alternatifine şans vermelisiniz. Ücretsiz indirin; pişman olmayacaksınız.

Popüler açık dünya aksiyon – macera oyunu GTA’ya benzerliğiyle dikkat çeken Gangstar New Orleans, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Bunu özellikle belirtmek istedim; Oyunda görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Dilerseniz motosiklet çeteleri, yolsuz polisler, Voodoo rahiplerinin de bulunduğu New Orleans şehrinde özgürce tur atabilirsiniz ancak oyunun asıl olayı görevler. Görev geldiği esnada kısaca geçen diyalog ayrıntıları verirken, üstten görevinizi görebiliyor, haritaya bakarak olay yerine kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Aynı GTA oyunundaki gibi şehrin en azılı suçlusu olma yolunda ilerliyorsunuz.

Karakteri tanıtan etkileyici açılış sahnesiyle bizleri karşılayan oyunda bir yandan savaşırken diğer yandan mahallenizi korumanız gerekiyor. Sizi şehirden silmek isteyen rakiplerinize karşı amansız bir mücadele sizleri bekliyor. Gangster becerilerinizi sergilemeniz için yüzlerce silah, araç tek dokunuş ötenizde. Keskin nişancı tüfeğiyle hedefinizi sessizce indirin veya patlayıcılar yerleştirerek ortalığı birbirine katın… Pek çok tarz var.

Gangstar New Orleans Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?