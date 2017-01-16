Galactic Junk League hem bir aksiyon oyunu hem de bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilecek bir uzay savaşı oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Galactic Junk League'de alternatif bir gelecek senaryosu bizi bekliyor. İnsanoğlu büyük uğraşlar sonucu uzayda yaşamın sırrını keşfetmiş ve farklı gezegenlerde koloniler kurmuştur. Uzaydaki zengin kaynakları keşfedip sömürmeye başlayan insanoğlu zamanla bu kaynakları tüketmiş ve uzayı bir galaktik çöplüğe döndürmüştür. İnsanoğlunun eğlence anlayışı da değişen evren düzeniyle birlikte çok farklı bir noktaya geliyor; artık uzay çöplerinden oluşturulan gemiler dev arenalarda savaştırılıyor. Biz de bu savaşlara kendi gemimizi inşa ederek katılabiliyoruz.

Galactic Junk League'de oyuncular binlerce farklı çöpten oluşan parçaları bir araya getirerek tamamen kendilerine has uzay gemileri inşa edebilmekteler. Gemilerinizde gelişmiş lazer ışınlarını saldırı sistemi olarak kullanabileceğiniz gibi paslı ve hurdaya dönüşmüş buzdolaplarından oluşturduğunuz torpedoları da kullanabiliyorsunuz.

Galactic Junk League'de kendi gemilerinizi diğer oyuncuların gemileriyle savaştırabilmek için 7 PvP arenası seçeneğine sahipsiniz. Bu arenalar 4 özel harita üzerinde yer alıyorlar. Oyunda daha fazla savaştıkça daha iyi ve güçlü gemiler inşa edebilmektesiniz. Ayrıca gemiler 5 farklı sınıf altında toplanıyor ve bu sınıflar farklı savaş yetenekleri ve oyun stilleri sunuyor.

Galactic Junk League tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- Intel Dual Core işlemci

- 4 GB RAM

- Intel HD 3000 ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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