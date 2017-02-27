FreeStyle Football eğer hızlı ve heyecanlı bir futbol oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Online olarak oynayabileceğiniz ve tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir futbol oyunu olan FreeStyle Football, FIFA veya PES oyunları gibi simülasyon türünde bir oyun olmaktan ziyade arcade türünde bir oynanış sunuyor. FreeStyle Football'da oyuncular kendi oyuncularını yaratıyorlar ve diledikleri gibi görünümlerini özelleştirebiliyorlar. Oyuncular fantastik görünüme sahip futbolcular yaratabilmekteler.

FreeStyle Football'da sokak futbolu tadında maçlar yapıyoruz. Bu maçlarda 5'er kişilik takımlar karşılaşıyor. 1 kaleci ve 4 oyuncudan oluşan takımlarda tek bir futbolcuyu kontrol etmekteyiz. Oyudaki maçların hızlı geçiyor oluşu keyifli maçlar yapmanızı mümkün kılıyor. Kontroller de hiç karışık değil.

FreeStyle Football gerçekçi olmayan; fakat göze hoş görünen grafiklere sahip. FreeStyle Football'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.8 GHz Pentium 4 işlemci

- 2 GB RAM

- GeForce 6200 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



