Can Erdil Şentürk

For Honor eğer tarihi savaşlara ilgi duyuyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek Orta Çağ temalı bir aksiyon oyunu.

Ubisoft tarafından geliştirilen For Honor, oyun dünyasında özlem duyulan bir konuyu işlemesi bakımından dikkat çekiyor. For Honor'un hikaye modunda oyunculara kale kuşatmalarına ve kalabalık savaşlara katılma imkanı veriliyor. Bu savaşlarda kılıç ve kalkan, gürz ve balta gibi yakın mesafede etkili silahları kullanarak düşmanlarımızı yok etmeye çalışıyoruz.

For Honor'da 3 farklı taraf bulunuyor. Oyunda Viking, Samuray ve Şovalye taraflarından birini seçebilmekteyiz. Bu taraflar bize İskandinav, Avrupa ve Japon kültürlerinden kahramanlar sunarken kendilerine has savaş araçlarına ve stillerine sahipler. Ayrıca her taraf içinde farklı kahraman sınıfları yer alıyor. Bu sayede oyuna çeşitlilik kazandırılıyor.

For Honor'un tek kişilik hikaye modunda senaryoya bağlı kalarak kaleler önünde savaşarak bu kaleleri fethetmeye çalışıyoruz. Ayrıca bölüm sonu canavarı niteliğindeki kuvvetli düşmanlarımız bize heyecan dolu anlar yaşatabiliyor. Oyunun çevrimiçi modlarında ise diğer oyunculara karşı savaşarak heyecanı zirveye çıkartabiliyoruz. Oyunda farklı çevrimiçi oyun modları bulunmakta.

For Honor, TPS yani 3. şahıs kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu. Oyundaki savaş sistemi ise bir hayli ilginç. For Honor'da diğer aksiyon oyunlarındaki kontrol sisteminde olduğu gibi standart saldırıları yapmak yerine saldıracağımız ve savunma yapacağımız yönü biz belirliyoruz. Bu sayede daha dinamik savaşlar yapılabiliyor. Çevrimiçi oyun modlarında belli tuşlara basmak yerine yeteneklerinizi konuşturmanızı ve rakibinizin hamlelerini takip etmenizi gerektiren bir savaş sisteminin mevcut olduğu söylenebilir.

For Honor yüksek grafik kalitesine bağlı olarak sistem gereksinimleri yüksek olan bir oyun.