Fog of War eğer tarihi savaşları seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunacak online altyapıya sahip FPS/TPS türünde bir savaş oyunu.

2. Dünya Savaşı'nda geçen bir hikayeye sahip olan Fog of War'da 1941 yılına konuk oluyoruz. Bu dönemde Nazi Almanyası, yanındaki Romanya, İtalya, Macaristan, Finlandiya ve Slovakya kuvvetleriyle birlikte Sovyetler Birliği'ne saldırıyor ve büyük çaplı bir savaş başlatıyor. İşte bu savaşın kazanan tarafını belirlemek de bize düşüyor.

Fog of War'da oldukça geniş haritalarda savaşmaktayız. Oyuncular 50'şer kişilik takımlar oluşturuyorlar. Bu da gerçeğe oldukça yakın bir savaş tecrübesi yaşamanıza imkan tanıyor. Oyundaki haritalarda dilerseniz yayan olarak ilerleyebilir, dilerseniz kamyonlar, jipler veya tanklar gibi araçlara binerek yol alabilirsiniz. Fog of War'ı dilerseniz TPS - 3. şahıs kamera açısıyla, dilerseniz FPS - birinci şahıs kamera açısıyla oynayabilirsiniz.

Fog of War'da stratejik noktaları ele geçirerek kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Oyunda bir RPG oyununda olduğu gibi tecrübe puanı kazanarak kahramanınızı geliştirebilmektesiniz. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen Fog of War kaliteli grafiklere sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GB RAM

- 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci

- Nvidia GeForce 9600 GT veya AMD Radeon 4850 HD ekran kartı

- DirectX 10

- 15 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı