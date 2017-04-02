Feral Fury eğer basit oynanabilen ve heyecan dolu bir oyun tecrübesi yaşatabilen bir aksiyon oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir top down shooter.

İlginç bir hikayeye sahip bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Feral Fury'de insanoğlunun neslinin tükendiğine tanık oluyoruz. İnsanoğlu yok olduktan sonra büyük panda imparatorluğu dünyanın yeni sahibi oluyor. Pandalar, dünya küller içindeki bir harabeye dönüştükten sonra uzaya açılıyor ve bambu ihtiyaçlarını karşılamak için gezegenleri sömürgelere dönüştürüyor. Bu da beraberinde bambu savaşlarını getiriyor. Biz bu savaşın içindeki yerimizi alıyor ve düşmanlarımızla çarpışıyoruz.

Feral Fury'de 5 bölüm altına toplanmış 15 farklı seviye yer alıyor. Bu seviyeler rastgele bir şekilde yaratılıyorlar; yani aynı seviyeyi 2. oynayışınızda karşınıza farklı bir oyun tecrübesi çıkıyor. Oyunda kahramanınızı birçok farklı silah, zırh, ekipman ve power up ile özelleştirebilmektesiniz. Ayrıca küreleri toplayarak kalıcı geliştirmelere sahip olabiliyoruz.

Feral Fury'de seviyeler içerisine gizli içerikler de yerleştirilmiş. Oyunun oynanışı aynı türdeki oyunlardan biraz farklı. Normalde bu tür oyunlarda aynı anda çok sayıda düşmanla çarpışırız. Feral Fury'de ise düşman sayısı daha az tutuluyor; fakat ekran mermi gölüne dönebiliyor. Bu nedenle düşmanlar yerine mermilerden kaçmaya çalışabiliyorsunuz.

Feral Fury düşük sistem gereksinimlerine sahip:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 600 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı