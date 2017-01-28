Faces of Illusion, Mac OS X işletim sistemine sahip masaüstü bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz fantastik bir eşya bulma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Özenle gizlenmiş nesneleri açığa çıkarmaya çalıştığınız oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Fantastik oyunlarıyla tandığınız Artifex Mundi'nin yeni oyunu olarak karşımıza çıkan Faces of Illusion, yine mükemmel hikayesi ve çözülmeyi bekleyen gizemiyle ilgimizi çekmeyi başardı. Baştan aşağı fantastik öğelerle donatılan oyunda kayıp bir kadının soruşturmasını üstleniyor ve dedektif rolü oynuyorsunuz. Soruşturmayı açığa çıkarmak için gizlenmiş nesneleri açığa çıkarmaya çalışıyor ve gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. İçesinde minik oyunları da barındıran Faces of Illusion, tamamıyla bağımlılık yapan bir oyundur.

Gizemli hikayelerden hoşlanan biriyseniz ve bu tür eşya bulma oyunlarını seviyorsanız Faces of Illusion'u mutlaka indiremeniz gerektiğini söyleyebilirim. Zorlu oyunları ve özenle gizlenmiş nesneleriyle Faces of Illusion sizleri bekliyor.

Faces of Illusion oyununu Mac bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.