NOT: Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu, Euro Truck Simulator 2 oyunu için geliştirilmiş bir oyun modudur. Bu modu oynayabilmek için Euro Truck Simulator 2'nin 1.26 veya üst sürümlerine ve oyunun Scandinavia ve Going East indirilebilir içeriklerine sahip olmanız gerekmektedir.

Ülkemizde bir hayli popüler bir kamyon simülatörü olan ETS 2 oyunculara Avrupa'nın farklı yerlerinde gerçekçi bir kamyon kullanma tecrübesi yaşayabilme imkanı veriyor. Fakat şu ana kadar oyun için resmi bir Türkiye haritası yaması yayınlanmadı. Neyse ki YKS Team adlı bağımsız mod geliştiricileri Euro Truck Simulator 2'ye Türkiye yollarını ekleyen bu oyun modunu geliştirdiler ve tamamen ücretsiz olarak oyun severlerin beğenisine sundular.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu temel olarak oyuna Türkiye sınır kapılarını, 61 ilimizi, KKTCden Girne ve Lefkoşa'yı, Bulgaristan yollarını, Gürcistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan 2'şer şehri ekliyor. Oyuncular bu şehirlerden geçen karayollarını kullanarak Avrupa'dan Türkiye'nin farklı noktalarına yük taşıyabiliyor ya da ülkemizden Avrupa'ya doğru yük taşıyabiliyor.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu'nda ülkemize özel bina ve çevre modellemeleri, bayraklar, köprüler ve bilinen yapılar yer alıyor.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu Nasıl Yüklenir

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu'nu yüklemek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

- İndirdiğiniz arşiv dosyasını Winrar veya farklı bir arşiv programını kullanarak açın

- Arşiv içinden çıkan YKS_Team_EU_Turkey_Map adlı 4 adet dosyayı BelgelerimEuroTruckSimulator2mod klasörüne kopyalayın

- Euro Truck Simulator 2'yi açtıktan sonra profilinizdeki mod yöneticisi ekranına gidin. Bu ekranda YKS_Team_EU_Turkey_Map adlı dosyaları aktifleştirin ve değişiklikleri kaydedin. Artık modu oynamaya başlayabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Modu oyunun online oyun modunda çalışmamaktadır. Ayrıca oyunda farklı modlar yüklüyse çakışma yaşanabilmekte ve hata alınabilmektedir.