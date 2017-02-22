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Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack
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Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack

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Editör Puanı: 4/5
4
Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack

Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack ile kamyonlarınızı ülkemizin bayraklarıyla donatabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

NOT: Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack resmi bir Euro Truck Simulator 2 indirilebilir içeriğidir. Bu nedenle bu indirilebilir içeriği yüklemek için Euro Truck Simulator 2'nin Steam versiyonuna sahip olmanız gerekmektedir.

Bilindiği üzere ünlü kamyon simülatörü Euro Truck Simulator 2 ülkemizde büyük ilgi görüyor. Milyonlarca oyuncu bu gerçekçi kamyon simülatörünü bilgisayarlarında oynmakta. 

Euro Truck Simulator 2'nin güzel yönü gerçekçi yapısını kazanabilmesi için oyunda gerçek kamyon modellerine yer verilmesi. Bu kamyonlar, günlük hayatta karşımıza çıkabiliyorlar; fakat bu karşılaşma biraz farklı şekillerde olabiliyor. Kimi zaman üzerleri özel çıkartmalar ve yazılarla kaplı kamyonlarla karşılaşabiliyoruz. İşte Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack de bu tür çıkartmalara yer veriyor.

Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack sayesinde Euro Truck Simulator 2 içindeki kamyonlarınızı ülkemize özgü çıkartmalarla süsleyebiliyorsunuz. Bunun yanısıra hoş desenlere de yer veriliyor. Oyun içinde Türk Bayrağı desenli kamyonları kullanmak isterseniz Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack'i satın alabilirsiniz. Bu DLC oldukça makul bir fiyatla da satılmakta.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
5
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
SCS Software
1234

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