Ethereal Legends eğer zindanlara dalarak dev bölüm sonu canavarlarıyla savaşmayı seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz aksiyon RPG türünde bir 3 boyutlu rol yapma oyunu.

Bağımsız bir yapım olan Ethereal Legends'da Arcadia adlı fantastik dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünyanın muhafızları olan Ethereal Knights neredeyse yok olmak üzeredir. Bu savaşçıların son üyesi olan bir kahramanın yerine geçtiğimiz oyunda Arcadia'yı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele etmekteyiz. Bunun için korkunç yaratıklarla ve dev canavarlarla savaşmamız gerekiyor. Bu iş için de kılıç ve kalkan gibi silahların yanısıra büyü gücümüzden faydalanıyoruz.

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen Ethereal Legends'da oyun stilimizi seçtiğimiz silahlar, büyü güçleri ve kullandığımız zırhlar belirliyor. Oyunda 3 farklı türde silahları seçebiliyoruz. Büyü sayısında ise çok daha fazla seçeneğe sahibiz. Ethereal Legends'da keşfedilecek birçok farklı bölge, zindan ve ganimet bulunuyor. Ayrıca karşımıza ilginç bulmacalar da çıkıyor.

Açık kaynak kodlu bir oyun olan Ethereal Legends'ın ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir. Geliştiriciler Ethereal Legends'ın C++ tabanlı kaynak kodunu kullanarak kendi oyunlarını geliştirebilme imkanına sahiplr. Oyunun minimum sistem sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi (Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- Intel i5 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia 700 serisi ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı