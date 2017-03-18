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18 Mart
EmbodyMe
TamindirOyunSimülasyonEmbodyMe - Ücretsiz Sanal Gerçeklik Oyunu

EmbodyMe

EmbodyMe İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
EmbodyMe
EmbodyMe
EmbodyMe
EmbodyMe
EmbodyMe

EmbodyMe'de kendinizi bir oyun kahramanına dönüştürebilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 15 dakika önce

EmbodyMe oyunculara kendi fotoğraflarını kullanarak kendilerini bir oyun kahramanına dönüştürme imkanı veren, HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir sosyal oyun olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan EmbodyMe'de yüzünüzün fotoğrafını çekip bu fotoğrafı oyuna aktarabiliyorsunuz. Sonrasında ise yüzünüz oyundaki vücut modelinin üzerine yerleştiriliyor ve sonuçta kendinizi yaratmış oluyorsunuz. Ayrıca kendi fotoğrafınız haricinde ünlülerin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını da kullanabiliyorsunuz.

EmbodyMe, sana gerçeklik sisteminizin kontrol araçları aracılığıyla sizin hareketlerinizi yakalayabiliyor. Bu sayede oyun içinde gerçekçi bir şekilde hareket edebilirsiniz. Diğer oyuncularla el sıkışabilir, onları yumruklayabilir ya da ok yağmuruna tutarak beraber dart oynayabilirsiniz.

EmbodyMe'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 8 GB RAM

- GTX 970 ekran kartı

- 5 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Paneo, Inc.
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