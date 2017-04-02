?     Geri Bildirim
Edengrad
TamindirOyunMacera Ve RPGEdengrad - MMO Türünde Hayatta Kalma Oyunu

Edengrad

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4/5
4
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad
Edengrad

Edengrad bize geniş bir açık dünya ve zorlu bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 31 dakika önce

Edengrad oyunculara çok oyunculu bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele etme imkanı veren bir hayatta kalma oyunu.

Fallout ve Mad Max gibi oyunlardan esinlenerek geliştirilmiş bir MMO olan Edengrad'da yine post-apokaliptik bir hikaye bizi bekliyor. İnsanoğlu nükleer savaş sonrasında medeniyeti yok ediyor ve şehirler yerini harabalere bırakıyor. Buna bağlı olarak da insanoğlu ilkel çağlardaki hayatta kalma mücadelesine geri dönüyor. Edengrad'da Arizona'nın çöllerine konuk oluyoruz ve bu topraklarda hayatta kalmak için çabalıyoruz.

Edengrad'da hayatta kalabilemek için kendimize barınak inşa ediyor, avlanarak yiyecek buluyor ve su araştırarak susuzluğumuzu gidermeye çalışıyoruz. Bir sandbox oyunu olan Edengrad'da hangi işi, hangi görevi ne zaman yapacağınızı siz belirliyorsunuz. Fakat diğer oyuncularla birlikte çalıştığınızda avantajlı olabiliyorsunuz. Diğer oyuncularla birlikte kendi küçük topluluklarınızı oluşturabildiğiniz Edengrad'da 4 kişilik takımlar halinde güçlü düşmanlara karşı savaşabiliyor ve işleri daha hızlı tamamlayabiliyorsunuz.

Edengrad'ın ortalama bir grafik kalitesinde olduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 veya 2.3 GHz AMD Athlon II X4 işlemci

- 8 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 600 veya AMD Radeon HD 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 15 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Edengrad için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Huckleberry Games S.A.
123

Macera ve RPG Popülerleri

  1. GTA 5 %100 Save
    GTA 5 %100 SaveGTA 5 İçin %100 Bitmiş Save Dosyası
  2. Point Blank
    Point BlankOnline MMOFPS Oyunu
  3. Unturned
    UnturnedÜcretsiz Online Zombi Oyunu
  4. Mount & Blade II: Bannerlord
    Mount & Blade II: BannerlordOrta Çağ Dövüş Simülasyonu
  5. Mount&Blade Warband
    Mount&Blade WarbandTürk Yapımı Rol Yapma Oyunu

Macera Oyunları