Edengrad oyunculara çok oyunculu bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele etme imkanı veren bir hayatta kalma oyunu.

Fallout ve Mad Max gibi oyunlardan esinlenerek geliştirilmiş bir MMO olan Edengrad'da yine post-apokaliptik bir hikaye bizi bekliyor. İnsanoğlu nükleer savaş sonrasında medeniyeti yok ediyor ve şehirler yerini harabalere bırakıyor. Buna bağlı olarak da insanoğlu ilkel çağlardaki hayatta kalma mücadelesine geri dönüyor. Edengrad'da Arizona'nın çöllerine konuk oluyoruz ve bu topraklarda hayatta kalmak için çabalıyoruz.

Edengrad'da hayatta kalabilemek için kendimize barınak inşa ediyor, avlanarak yiyecek buluyor ve su araştırarak susuzluğumuzu gidermeye çalışıyoruz. Bir sandbox oyunu olan Edengrad'da hangi işi, hangi görevi ne zaman yapacağınızı siz belirliyorsunuz. Fakat diğer oyuncularla birlikte çalıştığınızda avantajlı olabiliyorsunuz. Diğer oyuncularla birlikte kendi küçük topluluklarınızı oluşturabildiğiniz Edengrad'da 4 kişilik takımlar halinde güçlü düşmanlara karşı savaşabiliyor ve işleri daha hızlı tamamlayabiliyorsunuz.

Edengrad'ın ortalama bir grafik kalitesinde olduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 veya 2.3 GHz AMD Athlon II X4 işlemci

- 8 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 600 veya AMD Radeon HD 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 15 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı