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Eclipsed
TamindirOyunAksiyonEclipsed - Platform Oyunu

Eclipsed

Demo
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Editör Puanı: 4/5
4
Eclipsed
Eclipsed
Eclipsed
Eclipsed
Eclipsed

Eclipsed'de karanlık ve bir o kadar da güzel bir dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Eclipsed eğer LIMBO tarzı platform oyunlarını seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir oyun

Siyah - beyaz renklerin hakim olduğu bir dünyaya konuk olduğumuz bir platform oyunu olan Eclipsed'de genç bir kahramanın hikayesi konu alınıyor. Kahramanımız bir gün uyandığında kendisini tamamen yabancı bir dünyada buluyor. Bu karanlık dünya sürekli değişim gösterirken içerisinde hem güzellikleri hem de tehlikeleri bir arada barındırıyor. Kahramanımız bu dünyayı keşfetmeye çalışırken biz de ona yardımcı oluyoruz.

Eclipsed'de konuk olduğumuz karanlık dünyada tıpkı bizim gibi özel bir kızla karşılaşıyoruz. Birlikte bu dünyadan bir çıkış yolu ararken zorlu bulmacaları çözmemiz, değişen şartlara uyum sağlamamız ve bizi bekleyen tehlikelerden kaçmamız gerekiyor.

Kolay bir şekilde oynanabilen Eclipsed kendine has görsel stiliyle ve yaratıcı bölüm tasarımlarıyla beğeninizi kazanabilecek bir yapım. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 8 GB RAM

- İyi bir ekran kartı

- DirectX 9.0

- 20 MB boş depolama alanı

- Ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Christ Laurenz Sambrano
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