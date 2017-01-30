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Double Dragon IV
TamindirOyunAksiyonDouble Dragon IV - Retro Tarzda Aksiyon Oyunu

Double Dragon IV

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Editör Puanı: 4/5
4
Double Dragon IV
Double Dragon IV
Double Dragon IV
Double Dragon IV
Double Dragon IV
Double Dragon IV
Double Dragon IV

Atari salonlarının klasik oyunu Double Dragon yıllar sonra geliştirilen devam oyunuyla karşımızda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Double Dragon IV bir dönemlerin klasik oyun serisi Double Dragon'u günümüze taşıyan beat em up türünde bir aksiyon oyunu.

Hatırlanacağı üzere 80'li yıllarda gösterime giren Double Dragon filmleri bir hayli ilgi görmüştü. 80'li yıllar atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan bu filmler video oyunlara dönüştürülmüş ve 90'lı bu oyunlar yıllarda atari salonlarının en popüler oyunları arasına girmişti. Aradan geçen 20 yılında ardından bu serinin devam oyunu geliştirildi ve oyun severlerin beğenisine sunuldu. Billy ve Jimmy kardeşlerin maceralarını konu alan oyunlarda bu kardeşlerin kaçırılan kız arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyorduk. Serinin üçüncü oyununda Kara Savaşçılar'ı yok etmiştik. Double Dragon IV'te ise hikaye bu olayın ardından başlıyor.

Double Dragon IV, serinin retro yapısına sadık kalınarak hazırlanmış bir oyun. Bilindiği üzere eski serilerin yeni geliştirilen oyunları 3 boyutlu gelişmiş grafiklerle oyunculara sunulur. Fakat Double Dragon IV tamamen 2 boyutlu grafiklere sahip bir oyun. Bu da 80'li ve 90'lı yıllarda geliştirilmiş bir oyun oynuyormuşuz hissi yaratıyor.

Double Dragon IV'te karşımıza çıkan yenilikler arasında farklı düşman çeşitleri bulunuyor. Daha önceden seride yer almayan ninjalar, karate ustaları, sumo güreşçileri bu düşmanlar arasında.

Double Dragon IV içinde farklı oyun modları da yer almakta. Oyunun retro tarzdaki grafiklerine bağlı olarak sistem gereksinimleri de bir hayli düşük. Double Dragon IV minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 24 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Shader Model 3.0 desteğine ve 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Arc System Works
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