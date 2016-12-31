NOT: Don't Starve: Shipwrecked, daha önceden çıkış yapmış Don't Starve oyunu için geliştirilmiş bir genişleme paketidir. Bu nedenle bu oyunu oynayabilmek için Steam hesabınızda Don't Starve'a sahip olmanız gerekmektedir.

Don't Starve: Shipwrecked, eğer ünlü hayatta kalma oyunu Don't Starve'ı oynayıp bitirdiyseniz size ek eğlence sunabilecek resmi bir Don't Starve genişleme paketi.

Hatırlanacağı üzere Don't Starve'da genç ve hırslı bilim adamımız Wilson ile yabancı bir dünyaya konuk olmuştuk ve farklı tehlikelerle dolu bu dünyada hayatta kalmaya çalışarak bir çıkış yolu aramıştık. Don't Starve: Shipwrecked'de ise kahramanımız hayatta kalma mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Bu sefer Wilson'ı tropik bir iklimde kontrol ediyoruz ve yeni tehlikelerle yüzleşiyoruz.

Don't Starve: Shipwrecked'de oyuncular kendi teknelerini inşa ederek açık okyanusta yol alabiliyorlar. Fakat okyanusun yırtıcı hayvanlarla ve garip canavarlarla dolu olduğunu unutmamakta fayda var. Okyanusta bu tehlikelere dikkat ederken küçük adalara çıktığımızda da bizi farklı sürprizler bekliyor. Keşfedilmek üzere bizi bekleyen yeni dünyada yeni kaynaklar ve yiyecek türleri toplayabiliyor, canımızı kurtarabilmek için yeni yaratık türlerinden kaçabiliyoruz.Oyuna yeni tarifeler de ekleniyor.

Don't Starve: Shipwrecked oyuna tek kişilik maceralar ekleyen bir genişleme paketi. Don't Starve: Shipwrecked'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.7 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 256 MB video belleğe sahip Radeon HD 5450 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı ve sürücüleri