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Don`t Chat With Strangers
TamindirOyunMacera Ve RPGDon`t Chat With Strangers - Retro Tarzda Korku Oyunu

Don`t Chat With Strangers

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Editör Puanı: 4/5
4
Don`t Chat With Strangers
Don`t Chat With Strangers
Don`t Chat With Strangers
Don`t Chat With Strangers
Don`t Chat With Strangers
Don`t Chat With Strangers

Don't Chat With Strangers sıradışı bulmacalar içeren ve farklı oyun yapısıyla dikkat çeken bir korku oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Don't Chat With Strangers ilginç hikayesi ile sürükleyici bir maceraya atılmanızı mümkün kılan bir korku oyunu.

Retro tarzda bir görsel stile sahip olan Don't Chat With Strangers'da ana kahramanımız gece odasında kendi halinde uyumakta olan bir adam. Gece yarısı olduğunda etraf tyamamen sessizken kahramanımız bilgisayarından gelen bir sesle uyanıyor. Kahramanımız bilgisayarında açılmış olan sohbet penceresinde daha önceden hiç görmediği bir kızın kendisine mesaj yazdığını görüyor. Kısa bir süre sonra ise kahramanımızın hayatının tehlikede olduğu ortaya çıkıyor. Oyun boyunca hayatta kalmak için mücadele ediyor, bu gizemli kızın bizimle neden iletişim kurmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz.

Don't Chat With Strangers tamamen bir oda içerisinde geçen bir hikayeye sahip. Oyunda gizemli kız ile sohbet ederken farklı seçenekelerden birini seçiyoruz. Bu seçimlerimiz oyunun hikayesinin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl sonlanacağını belirliyor. Don't Chat With Strangers içinde mini oyunlar da mevcut. Bilgisayarımız üzerinde sohbet yapmanın yanısıra çeşitli oyunlar da oynamaktayız. Oyunda bir point & click macera oyununda olduğu gibi odamızdaki eşyalarla etkileşime girerek farklı eylemler yapabiliyoruz.

Don't Chat With Strangers'ı tamamlayabilmek için kafa yormanız gerekiyor. Oyun eski bilgisayarlarda bile akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Don't Chat With Strangers'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.5 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- OpenGL destekli dahili ekran kartı

- 150 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Bartosz Bojarowski
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