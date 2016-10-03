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Dishonored 2
TamindirOyunAksiyonDishonored 2 - FPS Türünde Suikast Oyunu

Dishonored 2

Demo
Dishonored 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dishonored 2
Dishonored 2
Dishonored 2
Dishonored 2
Dishonored 2
Dishonored 2
Dishonored 2
Dishonored 2

Dishonored 2, yeni kahraman seçeneği ve farklı suikast yolları ile dikkat çekiyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Dishonored 2, Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan FPS türünde bir suikast oyunu.

Hatırlanacağı üzere Dishonored serisinin ilk oyunu 2012 yılında çıkış yaptığında suikast oyunu türüne farklı bir yaklaşım getirmişti. O dönemde suikast oyunu denildiğinde akla ilk Assassin's Creed oyunları geliyordu. TPS türündeki Assassin's Creed oyunlarında oyun mekanikleri genel olarak tekdüze bir yapıya sahipti. Fakat Dishonored, sahip olduğu FPS, yani birinci şahıs bakış açısı temelli oyun sistemiyle farklı bir oyun tecrübesi yaşatıyordu. Dishonored 2'de ise çok daha büyük yenilikler bizi bekliyor. Artık suikastlerde kullanabileceğimiz birçok farklı araç ve yeteneğe sahibiz. Bu yöntemler ve araçlar da oldukça ilginç şekilde tasarlanmışlar. Belki de Dishonored 2'yi klişeleşmiş Assassin's Creed oyunlarından farklı kılan en büyük özellik bu.

Dishonored 2'nin hikayesi ilk oyunun kısa bir süre sonrasında geçiyor. Lord Regent'in mağlup edilmesinden ve Rat Plague adlı salgının ortadan kaldırılmasından 15 yıl sonra gelişen olaylar sonucu İmparatorluk tahtının varisi olan Emily Kaldwin haksız bir şekilde tahta çıkmaktan alıkoyuluyor. Bunun üzerine ilk oyunumuzun kahramanı olan Corvo ve Emily, tahtı geri almak ve istikrarı sağlamak için savaşmaya başlıyorlar. Dishonored 2'deki en büyük yeniliklerden biri de oyunda artık 2 kahraman seçeneğimiz oluşu. Corvo'nun yanında Emily'i de oyunda yönetebilmekteyiz. Her kahraman kendilerine has oyun dinamikleriyle bize farklı bir oyun tecrübesi de yaşatıyor.

Dishonored 2'de hikye boyunca hedeflerimizi tespit ediyor ve birer birer bu hedefleri ortadan kaldırıyoruz. Kimi zaman hızlı ve çevik bir şekilde düşmanlarımza saldırabiliyor, kimi zaman gizli ve sessiz bir şekilde suikast yapabiliyoruz. Oyunda nasıl bir yol izleyeceğinizi ise siz belirliyorsunuz.

Dishonored 2'de id Software tarafından geliştirilen ve Arkane Studios tarafından özel olarak optimize edilmiş Void Enhine adlı oyun motoru kullanılmakta. Oyunun grafiklerinin bir hayli başarılı olduğu söylenebilir.

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
1 / 142
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Bethesda Softworks
123

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