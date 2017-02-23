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Deus Ex: Breach
TamindirOyunAksiyonDeus Ex: Breach - FPS Türünde Ücretsiz Hackleme Oyunu

Deus Ex: Breach

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Editör Puanı: 3/5
3
Deus Ex: Breach
Deus Ex: Breach
Deus Ex: Breach
Deus Ex: Breach
Deus Ex: Breach

Deus Ex: Breach'te ağlara sızarak veri çalıyoruz ve düşmanlarımızla çarpışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 23 dakika önce

Deus Ex: Breach ilginç bir oynanış yapısına sahip olan, FPS oyunu ve bulmaca oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış bir hacker oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Deus Ex: Breach, aslında ilk olarak Deus Ex: Mankind Divided oyununda yer alan küçük bir oyun modu olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise bu küçük mod tek başına bir oyuna dönüştürülüyor.

Deus Ex: Breach'da 2029 yılına yolculuk yapıyoruz. Oyunda yetenekli bir hackerın yerine geçmekteyiz, temel amacımız ise büyük şirketlerin ağlarına sızarak güvenlik kalkanlarını aşmak ve önemli verileri çalıp satarak para kazanmak. Şirketleri hackleyerek bu şirketlerin altındaki karanlık gerçekleri de ortaya çıkarabiliyoruz.

Deus Ex: Breach'de kimi zaman bir FPS oyunu gibi düşmanlarımızla savaşıyoruz, kimi zaman da bulmacaları çözüp farklı sistemleri hacklemeye çalışıyoruz. Oyun kendine has bir görsel stile sahip. Deus Ex: Breach'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bir Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 2100 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 8 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD7870 veya Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- 12 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme


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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
SQUARE ENIX
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