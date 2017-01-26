DED, eğer 90'lı yıllarda bilgisayarlarınızın DOS platformunda oynadığınız klasik 2 boyutlu shoot em up türündeki aksiyon oyunlarını özlediysenzi size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan DED'de bir 2. Dünya Savaşı kahramanının hikayesi konu alınıyor. Oyunda mafyalar ve çeteler tarafından kontrol edilen, adaletin yok olduğu bir şehre konuk oluyoruz. Bu mafya ve çeteler bir gün 2. Dünya Savaşı'na katılmış yaşlı kahramanımıza çatıyorlar. Bilmedikleri şey ise kahramanımızın yaşlı görünümünün altında bir kaplan yatıyor olduğu. Kahramanımız silahlarını kuşanıyor ve şehirdeki suçlulara savaş açıyor. Adeta Nazi askerleri gibi suçluları avlamaya çıkan yaşlı kahramanımız etrafı mermi gölüne çevirmekten de kaçınmıyor.

DED'de kahramanımızı yönetirken ekranda yatay olarak ilerliyoruz. Düşmanlarımız bize ateşli silahlarla ve bıçaklar gibi yakın mesafede etkili silahlarla saldırabiliyorlar. Bu nedenle taktiklerimizi de düşmanlarımıza göre belirlememiz gerekiyor. "Ya da taktik yok, bam bam bam! " diyerek ilerleyebilirsiniz.

DED içinde farklı bölüm sonu canavarları sizi bekliyor. Oyunun güzel yönü ise oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip olması. DED minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 800 MHz işlemci

- 512 MB RAM

- 256 MB video belleğe ve OpenGL 2.1 ve WebGL desteğine sahip ekran kartı

- 113 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



