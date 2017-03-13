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Dead Inside
TamindirOyunMacera Ve RPGDead Inside - Hayatta Kalma Oyunu

Dead Inside

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Dead Inside
Dead Inside
Dead Inside
Dead Inside
Dead Inside
Dead Inside

Dead Inside'da bir yandan zombilerle, diğer yandan açlık ve susuzlukla savaşıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Dead Inside eğer zombi hikayelerini seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir korku oyunu.

Online altyapıya da sahip olan bir hayatta kalma oyunu olan Dead Inside'da post apokaliptik bir dünyaya konuk oluyoruz. Bir zombi salgını sonrasında medeniyet çöküyor ve zombiler her yeri istila ediyor. Bu nedenle insanlar sığınakalra yerleşmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak için her seferinde bir ölüm kalım mücadelesine girmek zorunda kalıyor. Biz de zombi salgınından sonra hayatta kalmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz ve tehlikeli dolu dünyayı keşfederek hayatta kalmamızı sağlayacak kaynakları bulmaya çalışıyoruz.

Dead Inside'ın dünyasında zombilerin haricinde 3 şeye dikkat etmemiz gerekli: açlık, susuzluk ve sağlık. Oyunda bu 3 öğeyi gösteren durum barları bulunuyor. En hızlı susuzluğumuz azalırken onu açlık takip ediyor. Eğer zamanında içecek veya yiyecek bulmazsak sağlığımız da düşmeye başlıyor.

Dead Inside'da terk edilmiş evleri keşfederek geride kalmış yiyecekleri ve içecekleri yağmalayabilir, kendi silahlarınızı inşa ederek doğadaki hayvanları avlayabilirsiniz. Ayrıca oyuncular Dead Inside'da birbirlerine saldırabiliyorlar ve kaynaklarını yağmalayabiliyorlar.

Dead Inside'ın grafik kalitesi ortalama seviyede. FPS kamera açısıyla oynanan oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- i5 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip ekran kartı

- 5 GB boş depolama alanı

- DirectX 10

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
bcInteractive
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