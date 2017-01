Can Erdil Şentürk

Days of War oyunculara özlenilen 2 Dünya Savaşı atmosferini yaşatmayı planlayan bir online FPS oyunu.

Hatırlanacağı üzere 2000'li yılların başlarında ilk Medal of Honor ve Call of Duty oyunları bize unutulmaz oyun tecrübeleri yaşatmışlardı. 2. Dünya Savaşı döneminde geçen bu oyunları oynadıktan sonra AAA kalitede 2. Dünya Savaşı oyunu az miktarda geliştirildi, son yıllarda ise hemen hemen hiç 2. Dünya Savaşı temasına ve yüksek kaliteye sahip bir FPS oyunu oynayamadık. İşte Days of War bu boşluğu doldurmak amacıyla geliştirilmiş bir oyun.

Days of War günümüz teknolojisi kullanılarak geliştirilen bir 2. Dünya Savaşı oyunu. Unreal Engine 4 oyun motoru ile hazırlanan Days of War bu nedenle bize yüksek kaliteli grafikler, detaylı fizik hesaplamaları ve gerçekçi oyun mekanikleri sunuyor. Oyunda kullandığınız silahların verdikleri hasarın etkisini gerçek zamanlı olarak görebiliyor, silahınızın ateş ettikçe geri tepmesinden ötürü oluşan isabet düşüşünü tecrübe edebiliyorsunuz. Oyundaki aksiyonun dozunu yüksek tutmak için öldükten sonra yeniden doğma süreleri de kısa tutulmuş.

Days of War'da döneme özgü birçok farklı silah seçeneği mevcut. Oyun içinde Normandiya Çıkarması gibi tarihi çatışmaları online olarak diğer oyunculara karşı yapabilmeniz mümkün. Yüksek grafik kalitesine sahip oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi ve üst versiyonları)

- Intel Core i5 2500K işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 12 GB boş depolama alanı