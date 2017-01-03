Darkest Hour: Europe '44-'45 eğer son zamanlarda çok karşımıza çıkmayan 2. Dünya Savaşı temalı oyunları özlediyseniz size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir online FPS oyunu.

Bilgisayarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Darkest Hour: Europe '44-'45 aslında Red Orchestra: Ostfront adlı oyun temel alınarak geliştirilmiş bir mod. Bu oyunun başarısı üzerine inşa edilen Darkest Hour: Europe '44-'45 bizi 2. Dünya Savaşı'nın en karanlık dönemine konuk ediyor. Darkest Hour: Europe '44-'45'de 2. Dünya'nın kaderinin belirleyen tarihi savaşlara yer veriliyor. Bu savaşlar arasında D-Day olarak da bilinen Normandiya çıkarması da yer almakta.

Darkest Hour: Europe '44-'45'da oyuncular İngiliz, Amerikan veya Kanada askeri güçlerini seçebiliyorlar veya bu askeri güçlere karşı savaşabiliyorlar. Oyunda döneme özgü farklı silah seçenekleri yer alırken aralarında tankların da yer aldığı 30 farklı savaş aracını kullanabiliyoruz.

Darkest Hour: Europe '44-'45 arkadaşlarınızla oynadığınızda büyük eğlence sunabilen bir oyun. Taktiksel bir yapıya sahip olan Darkest Hour: Europe '44-'45'de koordine bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Kimi zamana arkadaşlarınızın vereceği koordinatları kullanarak havan topu ateşi yapıyor, kimi zaman da tanklarınızla arkadaşlarınıza destek oluyorsunuz.

Darkest Hour: Europe '44-'45 günümüz açısından değerlendirildiğinde çok yüksek grafik kalitesine sahip olan bir oyun değil; fakat oyunun düşük sistem gereksinimleri bu oyunu eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabilmenize imkan veriyor. Darkest Hour: Europe '44-'45'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- 64 MB DirectX 9 uyumlu ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- DirectX 8.1 uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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