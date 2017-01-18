Counter-Strike: Classic Offensive
Classic Offensive ile CS: GO'yu Counter Strike 1.6'ya çevirebilirsiniz
Counter-Strike: Classic Offensive eğer CS 1.6 oynamayı özlediyseniz ilginizi çekebilecek bir CS: GO modu.
ağımsız olarak geliştirilen bu ücretsiz mod temel olarak CS: GO içerisinde CS 1.6 görünümünü ve atmosferini yakalamanızı mümkün kılıyor. 90'lı yılların sonlarında çıkış yapan Counter Strike zaman içerisinde geliştirilerek daha gelişmiş özellikler kazanmıştı. Fakat CS 1.6 bütün Counter Strike sürümleri arasında değişmez bir yere sahipti; çünkü CS 1.6 ile birlikte karakter animasyonları rayına oturmuş, oyunun sesleri sayesinde gerçekçi bir oyun atmosferi elde edilmişti. Bu anlamda CS 1.6'nın günümüzdeki bütün Counter Strike oyunlarının temel taşı olduğı söylenebilir.
Counter Strike oyunlarının en yenisi ve en ilgi göreni ise CS: GO. Zaman zaman CS: GO içerisinde nostalji yapmak ve oyunu CS 1.6 gibi oynamak isterseniz Counter-Strike: Classic Offensive'i deneyebilirsiniz.
Counter-Strike: Classic Offensive, CS: GO'yu görsel olarak geçmişe döndürürken oyundaki silah seçeneklerini azaltıyor ve sadece CS 1.6'da var olan silahları kullanmanıza imkan tanıyor. Oyun mekaniklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmıuyor, bunun sebebi ise modun ve oyuncuların VAC tarafından ban yemesinin önlenmek istenmesi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 9
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
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