Conan Exiles oyunculara hem tek kişilik bir oyun tecrübesi sunan hem de bir MMORPG oyunu gibi online olarak oynanabilen bir hayatta kalma oyunu.

Barbar Conan filmelerinin geçtiği dünyaya konuk olduğumuz Conan Exiles'da sürgüne gönderilmiş, çarmıha gerilerek çorak toprakların ortasında kendi başına aç ve susuz bırakılmış bir kahramanın yerine geçiyoruz. Oyunda barbar kabilelerinin arasında kendimize bir yer bulmaya çalışmaktayız. Bu dünya, sadece güçlülerin hayatta kalabildiği ve zayıfların ezildiği bir dünya olduğu için yiyecek ve su bulmak için savaşmamız, kendimize sığınak inşa etmemiz ve etrafımızı kontrolümüz altına alarak düşmanları korkutmamız gerekiyor.

Conan Exiles'da oldukç geniş bir harita bizi bekliyor. Bu dünyada eski medeniyetlerden kalan harabeler keşfederken karanlık bir geçmişin izlerini buluyoruz. Oyuna başladığımızda elimizde herhangi bir silah veya araç olmadan her şeyi sıfırdan inşa ediyoruz. Fakat tek karşılaşacağımız güçlük açlık ve susuzluk değil. Zalim tanırılar, kana susamış yamyamlar ve tehlikeli canavarlar karşılaşacağımız tehditlerden birkaçı.

Conan Exiles temel olarak Conan dünyasında geçen bir Minecraft oyunu. Oyunda aç kalmamak için avlanıyor, su bulmaya çalışıyor, kum fırtınalarından korunmak için saklanıyor ve akıl sağlığımızı kaybetmemek için mücadele ediyoruz. Hayatta kalabilmek için kendi silahlarımızı ve sığınaklarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Bu iş için de kaynak topluyoruz.

Conan Exiles'ın grafikleri tatmin edici bir kaliteye sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 4 Çekirdekli Intel i5 veya AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB Nvidia GeForce GTX 560 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD ekran kartı

- DirectX 11

- 35 GB boş depolama alanı

- DirectX 11