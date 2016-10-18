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Civilization VI
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Civilization VI

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Editör Puanı: 4/5
4
Civilization VI
Civilization VI
Civilization VI

Ünlü medeniyet inşa etme oyunu serisinin yeni oyunu Civilization VI karşımızda

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Civilization VI birçok oyuncu için strateji oyunları arasında ayrı bir yere sahip olan Civilization 6 serinin en son çıkan oyunu.

Civilization oyunlarına zamanında saatlerimizi, hatta günlerimizi ayırırdık. Bizi bilgisayarlarımızın başına kilitlemeyi başaran strateji oyunu serisi son oyununda bize daha da zengin bir içerik sunuyor. Civilization VI, temel olarak oyuncuların kendi medeniyetlerini inşa etmeye çalıştıkları ve dünyanın en gelişmiş medeniyeti olmak için mücadele ettikleri bir oyun. Bu işi başarmamız için de her şeye sıfırdan başlamamız gerekiyor. Medeniyetimizin kontrlünü Taş Devri'nden itibaren devralıyoruz; yani hiçbir teknolojiye sahip değilken, temel araç ve gereçlerin bile keşfedilmediği bu dönemde kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Ateş, tekerler ve kesici aletleri keşfettikten sonra ise sıra medeniyetimizin temellerini atmaya geliyor.

Civilization VI'da medeniyetimizi geliştirirken farklı çağları kapsayan uzun bir sürece dahil oluyoruz. Taş Devri'nden sonra Orta Çağ, Orta Çağ'dan sonra Rönesans ve Reform, coğrafi keşifler, sanayileşme çağı, dünya savaşları dönemi ve nihayet de günümüze, yani bilgi çağına doğru yolculuk ediyoruz. Hatta medeniyetimzi geleceğe de taşıyabiliyoruz. Bütün bu süreç boyunca savaşmanın yanında kültür ve bilimimizi ilerletmemiz, diplomasiyi etkili bir şekilde yürütmemiz gerekmekte.

Civilization VI'nın bir strateji oyunu için tatmin edici bir grafik kalitesi sunduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7, 64 Bit Windows 8.1 veya 64 bit Windows 10 işletim sistemi

- 2.5 GHz Intel Core i3 işlemci veya 2.6 GHz AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB AMD 5570 veya Nvidia 450 ekran kartı

- DirectX 11

- 12 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
4 / 163
İşletim Sistemi:
Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
2K
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