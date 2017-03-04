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City of God I - Prison Empire
TamindirOyunSimülasyonCity Of God I - Prison Empire - Hapishane Simülatörü

City of God I - Prison Empire

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Editör Puanı: 4/5
4
City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire
City of God I - Prison Empire

City of God I - Prison Empire'da kendi hapishanemizi inşa ediyor ve yönetmeye çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 41 dakika önce

City of God I - Prison Empire bir hayli ilginç ve eğlenceli bir oynanış sunan bir hapishane simülatörü olarak tanımlanabilir.

1990'lı yıllarda geçen bir simülasyon oyunu olan City of God I - Prison Empire'da Crist City adlı şehre konuk oluyoruz. Bu şehirde 1984 yılında yürürlüğe giren bir yasayla özel işletmelere devlet hapishanelerini devralarak işletme hakkı veriliyor. Biz de bu şekilde özelleştirilmiş Pompeii Hapishanesi'nde çalışan bir gardiyanın yerine geçiyoruz. Normal görevlerimiz arasında hapishanenin düzenini ve güvenliğini sağlamak yer alıyor. Bunun yanında hapishanenin planlamasını yapmamız, mahkumlarla ilgili bütün olaylarla ve ihtiyaçlarla ilgilenmemiz gerekiyor.

City of God I - Prison Empire'da hapishanede ortaya çıkan elektrik kesintilerini en acil şekilde çözmemiz, hapishanenin çöplerinin geri dönüşümü ile ilgilenmemiz, gıda ve içme suyu temin etmemiz gerekiyor. Bu problemlerle zamanında ilgilenmemiz demek mahkumların huzursuz olması, isyan çıkarması, intihar etmesi veya hapishaneden kaçmaya çalışması anlamına geliyor.

City of God I - Prison Empire'da karşınıza birçok beklenmedik problem çıkabilmekte, bu nedenle sürprizlere hazırlıklı olmanız gerekli. Retro tarzda grafiklere sahip olan oyunun sistem gereksinimleri de oldukça düşük. City of God I - Prison Empire minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: 

- Windows XP işletim sistemi

- 1.6 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 128 MB video belleğe ve Shader Model 1.1 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 1 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Pixel Gangsta Studio
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