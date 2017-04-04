?     Geri Bildirim
Cemu - Wii U emulator
TamindirOyunOyun AraçlarıCemu - Wii U Emulator - Wii U Emülatörü

Cemu - Wii U emulator

1.73
Cemu - Wii U emulator İndir Hemen İndir

2.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Cemu - Wii U emulator
Cemu - Wii U emulator
Cemu - Wii U emulator
Cemu - Wii U emulator
Cemu - Wii U emulator
Cemu - Wii U emulator
Cemu - Wii U emulator

Cemu ile Wii U oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 58 dakika önce

Cemu - Wii U emulator eğer Wii U oyunlarını bilgisayarınızda çalıştırmak isterseniz faydalanabileceğiniz bir emulator programı.

Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu Wii U emülatörü sahip olduğunuz Wii U oyunlarını bilgisayarınızın donanım gücünden faydalanarak bilgisayarınızda çalıştırabiliyor. The Legend of the Zelda: Breath of the Wild, Super Mario World 3D, Tekken Tag Tournament 2 gibi Wii U oyunları Cemu aracılığıyla PC üzerinde oynanabilmekte.

Deneysel bir proje olan Cemu sürekli geliştiriliyor. Program geliştirildikçe de hatalar düzeltiliyor, oyunların kalitesi yükseltiliyor. Cemu'yu bilgisayarlarınızda çalıştırabilmek için önerilen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi (Program 32 bit işletim sistemlerinde çalışmamaktadır)

- OpenGL 4.0 uyumlu ekran kartı (OpenGL 4.5 mevcutsa Cemu, OpenGL 4.5 kullanmaktadır)

- Minimum 4 GB RAM, 6 GB tavsiye edilmektedir

Cemu - Wii U emulator, Nvidia ve AMD ekran kartlarıyla uyumlıudur. Fakat Intel'in dahili grafik işlemcileri resmi olarak desteklenmemektedir ve bu grafik işlemcileri kullanılırken grafiksel hatalarla karşılaşılmaktadır.

Cemu - Wii U emulator için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Cemu
123

Oyun Araçları Popülerleri

  1. DirectX
    DirectXMicrosoft DirectX 11 Sürücüleri
  2. Rockstar Social Club
    Rockstar Social ClubRockstar Games Social Club Programı
  3. Steam
    SteamOnline Oyun Platformu
  4. Microsoft DirectX Drivers (Windows 98/98SE/Me) 8.1
    Microsoft DirectX Drivers (Windows 98/98SE/Me) 8.1Microsoft DirectX 8.1 Sürücüleri
  5. GameMaker: Studio
    GameMaker: StudioOyun Yapma ve Tasarlama Programı

Oyun Kolu