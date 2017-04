Cemu - Wii U emulator eğer Wii U oyunlarını bilgisayarınızda çalıştırmak isterseniz faydalanabileceğiniz bir emulator programı.

Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu Wii U emülatörü sahip olduğunuz Wii U oyunlarını bilgisayarınızın donanım gücünden faydalanarak bilgisayarınızda çalıştırabiliyor. The Legend of the Zelda: Breath of the Wild, Super Mario World 3D, Tekken Tag Tournament 2 gibi Wii U oyunları Cemu aracılığıyla PC üzerinde oynanabilmekte.

Deneysel bir proje olan Cemu sürekli geliştiriliyor. Program geliştirildikçe de hatalar düzeltiliyor, oyunların kalitesi yükseltiliyor. Cemu'yu bilgisayarlarınızda çalıştırabilmek için önerilen minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi (Program 32 bit işletim sistemlerinde çalışmamaktadır)

- OpenGL 4.0 uyumlu ekran kartı (OpenGL 4.5 mevcutsa Cemu, OpenGL 4.5 kullanmaktadır)

- Minimum 4 GB RAM, 6 GB tavsiye edilmektedir

Cemu - Wii U emulator, Nvidia ve AMD ekran kartlarıyla uyumlıudur. Fakat Intel'in dahili grafik işlemcileri resmi olarak desteklenmemektedir ve bu grafik işlemcileri kullanılırken grafiksel hatalarla karşılaşılmaktadır.