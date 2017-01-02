Celestial Breach güzel grafikleri bolca aksiyonla birleştiren bir uçak savaşı oyunu olarak tanımlanabilir.

Celestial Breach bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip. Oyunda geleceğe yolculuk ediyoruz ve gelişmiş teknolojinin ürünü olan süper savaş uçaklarını kullanabiliyoruz. Celestial Breach arkadaşlarınızla birlikte gökyüzüne açılmanıza ve birlikte yapay zeka tarafından yönetilen düşmanlara karşı savaşmanıza imkan veriyor. Co-op modunda oynanabilen oyunda dilerseniz internet üzerinden diğer oyunculara katılabiliyor, dilerseniz Steam arkadaşlarınızı ve LAN üzerinde oyunu oynayan arkadaşlarınızı oyuna davet edebiliyorsunuz.

Celestial Breach içinde oyunculara farklı savaş uçağı sınıflarından birini seçebilme olanağı verilmekte. Bu uçak sınıfları kendilerine has savaş stillerine sahipler. Ayrıca uçağımızın ana silahlarının haricinde 2. silahlarını biz seçiyoruz. Oyunda yer alan bölümlerde bize 3-4 görev veriliyor ve bölümleri tamamlamak için bu görevleri tamamlamamız gerekiyor. Bu bölümlerde savaştıkça uçağımızı oyun esnasında geliştirebiliyoruz. Oyunun sonlanması için ise bütün oyuncuların aynı anda ölmesi gerekiyor.

Celestial Breach'de kullandığınız uçaklar özel yeteneklere sahipler. Bu özel yetenekleri kullanarak zor savaşlarda avantaj elde edebilmektesiniz. Oyundaki uçak modellemeleri ve görsel efektler bir hayli başarılı. Celestial Breach'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci

- 6 GB RAM

- Nvidia GeForce 750 Ti ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı