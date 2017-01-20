CAYNE, Statis oyununun geliştiricileri tarafından geliştirilen ve bu oyunun devam oyunu olarak nitelendirilebilecek bir korku oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan CAYNE bize Sanitarium gibi klasik point & click macera oyunlarını hatırlatan bir oynanışa sahip. Oyundaki ana kahramanımız olan Hadley 9 aylık hamile bir kadın. Oyuna başlarken Hadley'in garip bir araştırma testinde uyandığına tanık oluyoruz. Hadley başına ne geldiğini anlamaya çalışırken etrafki garip yaratıklar dikkatini çekiyor. Hadley'den doğurmak üzere olduğu bebeğini istiyorlar ve Hadley bir sedyeye bağlı haldeyken kaçması gerektiğini anlıyor. Biz de bu noktadan sonra Hadley'e yardım etmeye ve araştırma tesisinden kaçmasına yardımcı oluyoruz.

CAYNE'de araştırma tesisini keşfettikçe karşımıza kan dondurucu manzaralar çıkıyor. Önceden yapılan testlerin korkunç sonuçları, parçalanmış cesetler ve testler sonucu ortaya çıkmış yaratıklar karşılaşacağımız bu manzaralar arasında yer alıyor. Oyunun hikayesi boyunca ilerlemek için zorlu bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Bunun için de etrafı araştırıp işimize yarayacak aletleri ve eşyaları toplayıp yeri geldiğinde bu eşya ve araçları kullanıyoruz.

İzometrik kamera açısıyla oynanan CAYNE'in grafikleri bir hayli güzel görünüyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 2.2 GHz Intel Core 2 Duo E4500 veya 2.8 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 240 GT veya AMD Radeon HD 6570 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 6 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



