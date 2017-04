Can Erdil Şentürk

Catch a Lover arkadaşlarınızla birlikte kahkahalar içinde oyun oynamanıza aracı olan bir gizlilik oyunu.

Mizah amaçlı olarak geliştirilmiş bir oyun olan Catch a Lover, bir karı, koca, karının gizli sevgilisi ve evin köpeği arasında geçen olayları konu alıyor. Oyunun hikayesine göre kocası işteyken karısı gizli sevgilisini evine çağırarak kocasını aldatmaya çalışıyor. Kocası ise işten eve erken dönerek karısına sürpriz yapmaya karar veriyor; fakat asıl sürprizle karşılaşanın kendisi olacağından habersiz bir şekilde eve doğru yol alıyor. İşte biz de bu kahramanlardan birini seçerek oyuna dahil oluyoruz.

Online olarak oynanan bir oyun olan Catch a Lover'da her oyuncu bir kahraman seçiyor ve oyuna başlıyor. Her kahraman kendine has yeteneklere sahip. Bu kahramanlar ve yetenekleri şu şekilde:

- Husband (Koca): Kocanın amacı karısının gizli sevgilisini bulmak ve onu cezalandırmak. Koca yumruk atabiliyor ve küçük eşyaları toplayarak fırlatabiliyor

- Dog (Köpek): Köpeğin amacı kocaya yardımcı olarak gizli sevgilinin yasaklanmasını sağlamak. Köpek kapıları açamıyor. buna rağmen gizli sevgiliye tuzaklar hazırlayabiliyor, gizli sevgilinin kıyafetlerini bulduğunda izini sürebiliyor, havlayıp ısırabiliyor

- Lover (Gizli Sevgili): Bu kahramanın amacı eve dağılmış kıyafetlerini bularak evden kaçmak. Gizli sevgili kendi envanterine ve bir sağlık barına sahip, kocaya tuzaklar hazırlayabiliyor ve yüksekten düştüğünde ölebiliyor

- Wife (Karı): Karının amacı kocasının gizli sevgilisini bulmasını engellemek. Karının kocasına karşı dikkatli olması gerekiyor; çünkü koca sinirli olduğu için sert yumruklar atabiliyor. Karı gizli sevgilisinin kıyafetlerini bulmasına yardımcı oluyor ve köpeğinin bulunduğu yerleri temizliyor.

Catch a Lover'ın sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB Nvidia GeForce GTX 560 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı