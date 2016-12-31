Cash_Out eğer yüksek heyecan sunan bir oyun tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir soygun oyunu.

Top down shooter - kuşbakışı aksiyon oyunu türünde bir oyun olan Cash_Out'ta temel olarak yüksek güvenlik düzeyine sahip binalara sızarak içerideki parayı ve altın, elmas gibi değerli eşyaları toplamaya ve hayatta kalarak kaçmaya çalışıyoruz. Bu iş için gizlice hareket etmemiz, yerimizi belli etmeden güvenlik görevlilerini temizlememiz gerekiyor. Tabi bu iş her zaman mümkün olmuyor, yerimiz tespit edildiğinde de silahlarımızı konuşturmaya başlıyoruz.

Cash_Out eğer PayDay oynadıysanız size yabancı gelmeyecek bir yapıya sahip. Oyunda farklı kahraman sınıflarını seçebiliyoruz ve hangi yeteneklere sahip olacağını belirleyerek kendi oyun stilimizi yaratabiliyoruz. Ayrıca soygunlar sırasında farklı silahları toplayarak kullanabilmekteyiz. Oyunda toplamda 6 kahraman sınıfı, 90 farklı yetenek ve 45 silah çeşidi yer alıyor.

Cash_Out'taki haritalar rastgele bir düzende yaratıldığı için oyunu her oynayışınızda sizi yeni bir oyun tecrübesi bekliyor. Oyunda belli taktikleri izlemek yerine duruma uygun taktikler geliştirmeniz ve oyuna adapte olmanız gerekiyor. Oyunu tek başınıza oynayarak kariyer modunda kahramanınızı geliştirebilirsiniz veya co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte soygun yapabilirsiniz.

Cash_Out'un güzel yönü çok eski bir bilgisayara sahip olsanız bile oyunun akıcı bir şekilde çalışabilmesi. Oyunun sistem gereksinimleri bir hayli düşük. Cash_Out minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 100 MB RAM

- DirectX 9.0

- 30 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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