Burgers 2 eğer yoğun aksiyon arıyorsanız ve silahlarınızı kullanarak etrafı mermi gölüne çevirmeyi seviyorsanız oynamaktan bolca keyif alacağınız top down shooter türünde bir kuşbakışı aksiyon oyunu.

Hatırlanacağı üzere serinin ilk oyununda Erwin Freud adlı kahramanımız emrindeki askerlerle birlikte uzaylıların küresini yok ederek uzaylı istilasını durdurmuştu. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın 72 yıl ardından bu küre geri dönüyor ve uzaylı istilası yeniden başlıyor. Bu tehdit üzerine kahramanımız tekrar silahlarını kuşanmak zorunda kalıyor; fakat uzaylı istilasının başladığı yerde bir iç savaşın olması işleri karıştırıyor. Oyundaki temel amacımız da bir yandan uzaylıları durdurmak, diğer yandan iç savaşa karşı mücadele ederek insanoğlunu kendisinden korumak.

Burgers 2'de ilk oyun ile kıyaslandığında daha detaylı ve derin bir hikaye bizi bekliyor. Ayrıca savaşlardaki aksiyonun dozu da artırılmıış. Kendine has bir görsel stili olan bu kuşbakışı savaş oyunu içinde kahramanımız farklı silahlar kullanabiliyor, ayrıca farklı savaş yetenekleriyle zor anlarda avantaj sağlayabiliyor.

Burgers 2'de dört bir yandan düşmanlar size saldırırken onları mermiye boğmak bir hayli eğlenceli. Ayrıca oyundaki bölüm sonu canavarları bir hayli heyecanlı. Oyunun sistem gereksinimlerinin düşük olması bu oyunun eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabileceği anlamına geliyor. Burgers 2 minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel çift çekirdekli işlemci veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 4 GB RAM

- Intel HD Graphics ekran kartı

- DirectX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı