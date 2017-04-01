Bulletstorm daha önceden Painkiller gibi başarılı oyunlar geliştirmiş People Can Fly ekibi tarafından geliştirilmiş bir FPS oyunu.

Bulletstorm, aslında yeni bir oyun değil. İlk olarak 2011 yılında çıkış yapan Bulletstorm, bu yeni versiyonuyla bize daha gelişmiş grafikler sunuyor. Bulletstorm'da Grayson Hunt adlı kahramanımızın hikayesi konu alınıyor. 26. yüzyılda geçen hikayemizde Grayson, Dead Echo adlı azılı suçluları bir gizli harekat birliğinin üyesi olarak özel bir göreve gönderiliyor. General Sarrono, Grayson ve ekibini Bryce Novak adlı bir adamı yok etmekle görevlendirmiştir. Fakat bu operasyon sonrasında Novak'ın bir suçlu yerine bir gazeteci olduğu ortaya çıkıyor. Novak, geçmişte Dead Echo tarafından katledilen sivillerin haberini yapmıştır ve bu nedenle Sarrano, Grayson ve ekibini kandırarak Novak'ı öldürtmüştür. Bu olayın farkına varan Grayson ve ekibi, Dead Echo'dan ayrılarak uzay korsanlarına dönüşüyorlar ve Sarrano'nun peşine düşüyorlar. Biz de kahramanımıza bu intikam mücadelesinde yardımcı oluyoruz.

Bulletstorm geliştirilmiş grafiklerin yanısıra artırılan FPS limitine de yer veriyor. Yani oyunu oldukça akıcı bir şekilde oynayıp etrafa mermi yağdırabiliyorsunuz. Oyunu tek başına oynayabileceğiniz gibi çok oyunculu olarak da oynayabilmektesiniz. Kahramanımızın sahip olduğu özel yetenekleri silah kullanma ve nişan alma yetenekleriyle birleştirerek heyecan verici anlar yaşayabilmemiz mümkün.

Bulletstorm'un yenilenmiş versiyonunun sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows 10)

- AMD A8 3850 işlemci

- 6 GB RAM

- AMD Radeon HD 6850 ekran kartı

- DirectX 11

- 15 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı