BRAIN / OUT eğer eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir online aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan BRAIN / OUT'ta bizi modern savaşlar bekliyor; yani oyunda günümüzde kullanılan silahları kullanabiliyorsunuz. Oyunun hikayesi Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde geçiyor. Oyunda ülkeleri ve ideolojileri için savaşan paralı askerleri ve eşkiyaları kontrol ederek takımlar halinde savaşıyoruz.

BRAIN / OUT'ta zamanında NATO güçleri ve Varşova Paktı güçleri tarafından kullanılan silahlara yer verilmekte. Savaşlara başlamadan önce kahramanınızın hangi silahları kullanabileceğiniz seçebiliyorsunuz. Tabancalar, makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve bıçak, balta gibi yakın mesafede ekli silahlar, kullanabileceğimiz silah seçenekleri arasında yer almakta.

BRAIN / OUT tıpkı platform oyunlarına benzeyen 2 boyutlu grafikler ve oynanış sunuyor. Farklı platformlar arasında zıplayarak geçişl yapıyor, silahlarımızı kullanarak düşmanlarımızla çarpışıyoruz. Oyunun 2 boyutlu olması sayesinde sistem gereksinimleri de bir hayli düşük olmakta. BRAIN / OUT'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- 128 MB video belleğe ve Shader Model 2.0 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 250 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme