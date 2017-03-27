Blossom Tales: The Sleeping King bize Gameboy üzerinde oynadığımız klasik oyunları hatırlatan retro tarzda bir görünüme sahip bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Top down shooter ya da kuşbakışı aksiyon oyunu türünde bir oyun olan Blossom Tales: The Sleeping King'de fantastik bir dünya bizi bekliyor. Açık dünya tabanlı olan oyunda Lily adlı bir şovalyenin yerine geçiyoruz. Kahramanımız krallığını karanlıktan kurtarmak için savaşırken bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Biz de onu kontrol ederek maceraya dahil oluyoruz.

Blossom Tales: The Sleeping King'de zindanları ziyaret ediyor, birçok farklı düşmanla savaşarak ganimetleri topluyoruyz. Bunun yanısıra heyecan dolu bölüm sonu canavarı savaşları da bizi bekliyor. Kahramanımız kılıç ve kalkanının yanısıra büyü gücünü de düşmanlara karşı kullanabilmekte. Oyun içinde toplayabileceğimiz birçok farklı silah ve büyü seçeneği bulunmakta. Ayrıca çeşitli bulmacalar oyuna renk katıyor.

Blossom Tales: The Sleeping King oldukça sevimli grafiklere sahip. Bu anlamda oyunun görsel olarak tatmin edici bir tecrübe yaşattığı söylenebilir. Düşük sistem gereksinimlerine sahip oyun eski bilgisayarlarınızda bile rahatça ve akıcı bir şekilde çalışabilecek yapıda. Blossom Tales: The Sleeping King'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Pentium E2200 veya AMD Athlon 64 X2 4200 işlemci

- 2 GB RAM

- GeForce 9600 GS veya Radeon HD 4670 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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