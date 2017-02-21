Blackwake heyecan dolu deniz savaşlarına yer veren online altyapıya sahip FPS türünde bir korsan oyunu olarak tanımlanabilir.

Oyuncuların açık denizlerin hakimi olmaya çalıştığı bir oyun olan Blackwake'de açık denizde diğer korsanlarla çarpışarak ganimet toplamaya ve en korkulan korsan gemisi olmaya çalışıyoruz. Oyunda maksimum 16 kişilik bir tayfadan oluşan korsan gemilerine ayak basıyoruz ve ekibimizle birlikte gemimizi yönetiyoruz.

Blackwake'de takım oyunu oldukça önemli. Her gemi oylama yoluyla bir oyuncuyu kaptan seçiyor. Savaşmak için ise herkesin kendi üzerine düşne görevi yapması gerekiyor. Örnek olarak; bir kişi gemiyi yönlendiriyor, diğer biri topların yönünü ayarlıyor, diğeri de topları doldurarak ateş ediyor. Bunun yanısıra hasar alan gemiyi tamir edebiliyor, gerkeli malzemeleri yerine götürebiliyor ya da düşman gemisine çıkarak diğer korsanlarla savaşıyorsunuz.

Blackwake'de farklı oyun modları bulunmakta. Dilerseniz teke tek duellolar yapabilir, dilerseniz 3 takımın aynı anda çarpıştığı savaşlara katılabilirsiniz. Oyunda 54 oyuncunun aynı anda savaştığı karşılaşmalar yapabilmek mümkün.

Blackwake'de geminizi kişiselleştirerek rengini, görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Yönettiğiniz kahraman için de aynı durum söz konusu. Oyunun grafiklerinin güzel göründüğü söylenebilir. Blackwake'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi ve üst versiyonları (Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- i5 2400 veya FX 6300 işlemci

- 8 GB RAM

- R9 270 veya GTX 660 ekran kartı

- DirectX 11

- 3 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı