BERSERK and the Band of the Hawk eğer anime izlemeyi seviyorsanız ve bu animelerde gördüğünüz çılgın aksiyon sahnelerini bilgisayarlarınızda da yaşamak istiyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir oyun.

2. şahıs kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu olan BERSERK and the Band of the Hawk'da Warriors serisi Berserk animelerinin atmosferiyle birleştiriliyor. Oyuncular fantastik bir dünyaya konuk olarak Guts adlı kahramanı kontrol ediyorlar ve düşmanlarıyla çarpışarak bölümleri geçmeye çalışıyorlar. BERSERK and the Band of the Hawk'da Guts'a farklı kahramanlar da yardımcı oluyor ve bu alternatif kahramanlara geçiş yaparak farklı bir oyun tecrübesi yaşayabiliyoruz.

BERSERK and the Band of the Hawk'n oyun sistemi diğer KOEI TECHMO oyunlarından alışık olduğumuz yapıda. Hatırlanacağı üzere Dynasty Warriors gibi oyunlarda yüzlerce düşmanla tek başımıza savaşıyor ve kombolar yaparak düşman ordularını yarabiliyorduk. BERSERK and the Band of the Hawk'da da yine yüzlerce düşman arasına dalıyoruz. Ana kahramanımız Guts dev bir kılıcı savurarak savaşmakta. Ayrıca oyunda heyecanlı bölüm sonu canavarı savaşları da bizi bekliyor.

BERSERK and the Band of the Hawk içinde 2 saat uzunlukta anime şeklinde sinematik sahneler yer alıyor. BERSERK and the Band of the Hawk'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i7 870 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTS 450 ekran kartı

- DirectX 11

- 20 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı