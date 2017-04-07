Ball 3D: Soccer Online
Ball 3D: Soccer Online size saatler süren eğlence sunuyor
Ball 3D: Soccer Online alışılmış futbol oyunlarından bir hayli farklı ve bir o kadar da eğlenceli bir oynanışa sahip olan, online oynayabileceğiniz bir futbol oyunu olarak özetlenebilir.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Ball 3D: Soccer Online'da klasik futbol oyunlarındaki gibi oyuncuları kontrol etmek yerine diskleri yönetiyoruz ve bu disklerle topa vurarak gol atmaya ve maçı kazanmaya çalışıyoruz.
Ball 3D: Soccer Online'da diskimizi tıpkı bir aksiyon oyununda olduğu gibi kontrol etmekteyiz. W, A ,S, D tuşlarıyla diskimizi yönlendiriyoruz. Farenin sol tuşunu kullanarak da topa vuruyoruz. Space tuşuyla zıplayabiliyor, Q ve E tuşlarıyla topa falso verebiliyoruz.
Ball 3D: Soccer Online içinde 21 stadyum seçeneği, 10 farklı oyun modu, gerçekçi fizik hesaplamaları ve oyuna alışabilmeniz için bir eğitim bölümü bulunuyor. Ball 3D: Soccer Online'ın çok oyunculu modunda heyecan ve eğlence dolu maçlar yapabilmeniz mümkün.
Ball 3D: Soccer Online'ın sabit diskinizde az yer kaplaması ve düşük sistem gereksinimlerine sahip olması hoşunuza gidecektir. Ball 3D: Soccer Online'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows XP işletim sistemi
- 2.0 GHz işlemci
- 1 GB RAM
- DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli ekran kartı
- DirectX 9.0c
- İnternet bağlantısı
- 500 MB boş depolama alanı
Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Unusualsoft
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