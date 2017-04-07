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Ball 3D: Soccer Online
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Ball 3D: Soccer Online

Ball 3D: Soccer Online İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ball 3D: Soccer Online
Ball 3D: Soccer Online
Ball 3D: Soccer Online
Ball 3D: Soccer Online
Ball 3D: Soccer Online

Ball 3D: Soccer Online size saatler süren eğlence sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Ball 3D: Soccer Online alışılmış futbol oyunlarından bir hayli farklı ve bir o kadar da eğlenceli bir oynanışa sahip olan, online oynayabileceğiniz bir futbol oyunu olarak özetlenebilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Ball 3D: Soccer Online'da klasik futbol oyunlarındaki gibi oyuncuları kontrol etmek yerine diskleri yönetiyoruz ve bu disklerle topa vurarak gol atmaya ve maçı kazanmaya çalışıyoruz.

Ball 3D: Soccer Online'da diskimizi tıpkı bir aksiyon oyununda olduğu gibi kontrol etmekteyiz. W, A ,S, D tuşlarıyla diskimizi yönlendiriyoruz. Farenin sol tuşunu kullanarak da topa vuruyoruz. Space tuşuyla zıplayabiliyor, Q ve E tuşlarıyla topa falso verebiliyoruz.

Ball 3D: Soccer Online içinde 21 stadyum seçeneği, 10 farklı oyun modu, gerçekçi fizik hesaplamaları ve oyuna alışabilmeniz için bir eğitim bölümü bulunuyor. Ball 3D: Soccer Online'ın çok oyunculu modunda heyecan ve eğlence dolu maçlar yapabilmeniz mümkün.

Ball 3D: Soccer Online'ın sabit diskinizde az yer kaplaması ve düşük sistem gereksinimlerine sahip olması hoşunuza gidecektir. Ball 3D: Soccer Online'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 500 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Unusualsoft
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