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Art of War: Red Tides
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Art of War: Red Tides

Beta
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides
Art of War: Red Tides

Art of War: Red Tides'da bolca aksiyon sunan savaşlar bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Art of War: Red Tides oyunculara hızlı ve aksiyon dolu savaşlar yapabilme imkanı sunan bir gerçek zamanlı strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Beta süresince bütün oyunculara ücretsiz olarak sunulan bu RTS oyunu, Starcraft 2'nin Desert Strike modu temel alınarak geliştirilmiş bir oyun. Oyun bir hayli kolay anlaşılabilen kurallara sahip, bu sayede oyunu detaylı bir şekilde öğrenmenize gerek kalmadan savaşmaya başlayıp oyunun keyfini çıkarabiliyorsunuz. Oyundaki temel amacımız düşmanımızın karargahını yok etmek. Bize her oyunun başında bir ırk seçme imkanı veriliyor. Bu 3 farklı irk kendilerine has savaş araçlarına, birimlere ve savunma sistemlerine sahipler. Irk seçimimizi yaptıktan sonra sıra savaş alanına yerleştireceğimiz birimleri belirliyoruz. Bize 40 farklı birim seçeneği sunuluyor, bu birimlerden 10 tanesini seçerek savaşmaya başlıyoruz.

Art of War: Red Tides'da karşılaşmaları kazanabilmek için bir yandan düşman askerleriyle çarpışırken diğer yandan düşmanımızın 3 savunma kulesini yok etmemiz, ardından düşman karargahına yürümemiz gerekiyor. Hangi birimleri savaşta kullandığımız, savaş esnasında taktiklerimizi nasıl uyguladığımız galibiyet için önem taşıyan unsurlar.

Art of War: Red Tides kolayca oynanabiliyor; hatta oyunu sadece fare kullanarak oynayabilmeniz bile mümkün. Oyundaki savaşlar hem görsel olarak hem de nitelik olarak oldukça canlı geçiyor. Ekranda aynı anda yüzlerce askerin çarpıştığını görebiliyorsunuz. Patlamalar ve saldırılar için kullanılan görsel efektler de bir hayli başarılı. Buna rağmen oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olması sağlanmış. Art of War: Red Tides'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 3 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 2.3 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia 9500GT veya ATI Radeon HD4650 ekran kartı

- DirecX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Game Science
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