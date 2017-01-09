Alien Shooter TD, Sigma Team'in ünlü top down shooter türündeki aksiyon oyunu serisi Alien Shooter'î farklı bir şekilde bize sunan bir strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bu kule savunma oyunu diğer Alien Shooter oyunlarında olduğu gibi dünyanın uzaylılar tarafından istila edilmesini konu alıyor. Uzaylılar dünyaya saldırdıktan sonra hızlı hareket edebilen askeri birlikler kuruluyor. Biz de bu birliklerden birine komuta eden bir komutanın yerine geçiyoruz. Görevimiz ise ne pahasına olursa olsun savunduğumuz toprakları korumak ve uzaylıların bu toprakları geçmesini önlemek.

Alien Shooter TD'de düşmanlarımız bize dalgalar halinde saldırıyorlar ve her dalgada daha da güçlü hale geliyorlar. Düşmanlarımızı yok etmek için savunma kuleleri kurmamız ve bu kuleleri para kazandıkça geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca emrimize özel askerler de veriliyor. Bu askerler farklı uzmanlık alanlarına sahipler ve savaşlarda fark yaratabiliyorlar. Askerlerimizin savaşta kullanacakları ekipmanlarını da biz seçebiliyoruz.Savaşlar esnasında askerlerimizin silahlarını değiştirebilmemiz de mümkün. Böylece cephane gibi sınırlı kaynaklarımızı daha iyi kontrol edebiliyoruz. Kulelerimizin ve askerlerimizin haricinde sıkıştığımız durumlarda mayınlar ve bombalar da kullanabiliyoruz.

Alien Shooter TD ekranda yüzlerce ceset görebilmemizi mümkün kılan bir kule savunma oyunu. Buna rağmen oyunun sistem gereksinimleri bir hayli düşük. Alien Shooter TD minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.6 GHz Intel Core 2 Duo T5200 veya 2 GHz AMD Athlon 64 X2 3600+ işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- 500 MB boş depolama alanı