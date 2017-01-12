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Albino Lullaby
TamindirOyunMacera Ve RPGAlbino Lullaby - Korku Oyunu

Albino Lullaby

Demo
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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Albino Lullaby
Albino Lullaby
Albino Lullaby
Albino Lullaby
Albino Lullaby
Albino Lullaby
Albino Lullaby
Albino Lullaby

Albino Lullaby'da kabuslarımızla yüzleşiyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Albino Lullaby ilginç dünya tasarımıyla dikkat çeken bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Fantastik bir hikayeye sahip olan Albino Lullaby'de kendi kabusları içerisinde kaybolan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Albino Lullaby'de farklı boyutlara yolculuk ederken bu boyutlarda "Torunlar" olarak adlandırılan garip varlıklarla yüzleşmekteyiz. Oyunda tutsak kaldığımız kabuslardan kurtulabilmek için bu kabusların oluşturduğu boyutları keşfetmemiz, sırları ortaya çıkararak kabusların temeline inmemiz gerekiyor. Bu nedenle oyun bulmaca çözme yeteneklerimiz üzerine kurulu bir oynanışa sahip.

Albino Lullaby macera oyunu türünde bir korku oyunu. Yani oyunda silahlar kullanarak düşmanlarımızla savaşmak yerine en büyük silah olarak zekamızı kullanıyoruz ve oyundaki sırları aydınlatabilmek için ipuçlarını birleştiriyoruz.

Unreal Engine 4 kullanılarak geliştirilen Albino Lullaby görsel kalite açısından tatmin edici bir içerik sunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHZ işlemci

- 2 GB RAM

- Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 10

- 3 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Ape Law
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