A Long Road Home ilginç hikayesi ile dikkat çeken point & click türünde bir macera oyunu olarak tanımlanabilir.

Genç bir kahramanın yerine geçtiğimiz A Long Road Home'da hikayemiz bir yolculukla başlıyor. Ailemizle çıktığımız bu yolculukta saldırıya uğruyoruz ve yaralanarak ailemizden ayrı düşüyoruz. Bu saldırının sorumlusunun ise kütü bir varlığa tapan bir tarikat olduğu ortaya çıkıyor. Bu şeytani varlık boyutlar arasında seyahat edebiliyor. Daha önceden sayısız dünyayı işgal eden bu varlık bizim dünyamıza gözünü çevirdiğinde onu durdurmamız gerektiğini anlıyoruz.

A Long Road Home'da bir yandan ayrı düştüğümüz annemizi ve kız kardeşimizi nulmaya çalışıyor, diğer yandan da şeytani varlığa tapan tarikatın müritleriyle mücadele ediyoruz. Bu maceramızda yer altındaki mezarlıkları, gizli tapınakları ve buzullarla kaplı dağları keşfedebiliyoruz. Oyunda ilerleyebilmek için zekamızı konuşturmamız gerekiyor; karşımıza birçok zorlu bulmaca çıkmakta.

A Long Road Home kuşbakışı kamera açısıyla oynanan 2 boyutlu bir macera oyunu. Oyunun bu özelliği onun düşük sistem gereksinimlerine sahip olmasını ve eski bilgisayarlarda bile akıcı bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. A Long Road Home'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 98 işletim sistemi

- 800 MHz Intel Pentium III işlemci

- 512 MB RAM

- 1024x768 çözünürlük sunan ekran kartı

- 320 MB boş depolama alanı

- DirectSound uyumlu ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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