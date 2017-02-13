9Dragons eğer uzay doğu dövüş sanatlarını seviyorsanız ilginizi çekebilecek MMORPG türünde bir online rol yapma oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan 9Dragons'da antik Çin'e konuk oluyoruz ve fantastik bir maceraya atılıyoruz. Eski çağlarda Çin üzerinde 9 ünlü kahraman yaşamıştır. Bu kahramanlar ejderhalar olarak anıldığı için isimleri tarih kitaplarına 9 ejderha olarak geçmiştir. 9 ejderha, en güçlü savaşçının kim olduğunu belirlemek için saysız savaş yaptıktan sonra, son savaşlarında bir kıyamet gerçekleşmiş ve hepsi tarihe karışmıştır. Bu olaydan yüzyıllar sonra kaybolan savaşçıların izinden giden klanlar ortaya çıkmış ve yeni kahramanlar savaş alanına adım atmıştır. Biz de bu kahramanlardan birinin yerine geçiyoruz ve klanlar arasındaki savaşlara katılıyoruz.

9Dragons'da kahramanınızı yaratıyorsunuz ve görevleri tamamlayarak tecrübe puanı kazanıp seviye atlamaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça da yeni dövüş yeteneklerinin kilidini açabilmektesiniz.

9Dragons'un bir hayli eski bir oyun olduğunu belirtmekte fayda var. Bu anlamda oyun günümüz teknolojik standartlarının gerisinde kalıyor ve düşük grafik kalitesi sunuyor. Fakat eski bir bilgisayarınız varsa oyunun düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyunu bilgisayarınızda oynayabilmeniz mümkün. 9Dragons'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1 GHz Intel Pentium 3 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 2 MX ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 5 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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