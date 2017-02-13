?     Geri Bildirim
9Dragons
TamindirOyunMacera Ve RPG9Dragons - Ücretsiz MMORPG Oyunu

9Dragons

9Dragons İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
9Dragons
9Dragons
9Dragons
9Dragons
9Dragons
9Dragons
9Dragons
9Dragons

9Dragons antik Çin kültürü ve dövüş sanatlarını birleştiriyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

9Dragons eğer uzay doğu dövüş sanatlarını seviyorsanız ilginizi çekebilecek MMORPG türünde bir online rol yapma oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan 9Dragons'da antik Çin'e konuk oluyoruz ve fantastik bir maceraya atılıyoruz. Eski çağlarda Çin üzerinde 9 ünlü kahraman yaşamıştır. Bu kahramanlar ejderhalar olarak anıldığı için isimleri tarih kitaplarına 9 ejderha olarak geçmiştir. 9 ejderha, en güçlü savaşçının kim olduğunu belirlemek için saysız savaş yaptıktan sonra, son savaşlarında bir kıyamet gerçekleşmiş ve hepsi tarihe karışmıştır. Bu olaydan yüzyıllar sonra kaybolan savaşçıların izinden giden klanlar ortaya çıkmış ve yeni kahramanlar savaş alanına adım atmıştır. Biz de bu kahramanlardan birinin yerine geçiyoruz ve klanlar arasındaki savaşlara katılıyoruz.

9Dragons'da kahramanınızı yaratıyorsunuz ve görevleri tamamlayarak tecrübe puanı kazanıp seviye atlamaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça da yeni dövüş yeteneklerinin kilidini açabilmektesiniz.

9Dragons'un bir hayli eski bir oyun olduğunu belirtmekte fayda var. Bu anlamda oyun günümüz teknolojik standartlarının gerisinde kalıyor ve düşük grafik kalitesi sunuyor. Fakat eski bir bilgisayarınız varsa oyunun düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyunu bilgisayarınızda oynayabilmeniz mümkün. 9Dragons'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1 GHz Intel Pentium 3 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 2 MX ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 5 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

9Dragons için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
JoongWon Games
1234

Macera ve RPG Popülerleri

  1. GTA 5 %100 Save
    GTA 5 %100 SaveGTA 5 İçin %100 Bitmiş Save Dosyası
  2. Point Blank
    Point BlankOnline MMOFPS Oyunu
  3. Unturned
    UnturnedÜcretsiz Online Zombi Oyunu
  4. Mount&Blade Warband
    Mount&Blade WarbandTürk Yapımı Rol Yapma Oyunu
  5. Mount & Blade II: Bannerlord
    Mount & Blade II: BannerlordOrta Çağ Dövüş Simülasyonu

Macera Oyunları