8-Bit Bayonetta, basit bir yapıya sahip olan, vakit öldürmek için oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan 8-Bit Bayonetta, PC platformuna çıkan ilk Bayonetta oyunu olmasıyla dikkat çekiyor; fakat 8-Bit Bayonetta, diğer Bayonetta oyunlarından biraz farklı. Konsollar için yayınlanan Bayonetta oyunları 3 boyutlu aksiyon oyunlarıydı. 8-Bit Bayonetta ise tamamen retro tarza ve 2 boyutlu grafiklere sahip.

8-Bit Bayonetta bir platform oyununa benzeyen bir yapıda; fakat oyunda ekranda yatay olarak ilerlemek yerine sabit duruyoruz. Düşmanlarımız ekranın sağından bize doğru yaklaşıyor, biz de silahlarımızı kullanarak onlara ateş ediyor, bize yaklaşmadan yok etmeye çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe düşmanlar hızlanıyor ve sayıları artıyor. Bu da reflekslerimizi konuşturacağımız anlamına geliyor.

8-Bit Bayonetta'da kahramanımız ateş etmenin yanısıra zıplayabiliyor, ayrıca çift zıplayabilmemiz de mümkün. Karadan yaklaşan düşmanların yanısıra havadan yaklaşan düşmanlar da bulunduğu için sık sık zıplamamız gerekli.

8-Bit Bayonetta düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarda da kolayca çalışabilmekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- SSE2 destekli işlemci

- 1 MB RAM

- DirectX 9 ve Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 11

- 60 MB boş depolama alanı

- DirectX 9 uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme